Cava de’ Tirreni. Paura per un escursionista disperso sulla montagna, ritrovato dagli uomini della Protezione Civile

Cava de’ Tirreni. Paura nella serata di ieri per un escursionista disperso in località Cannetiello della frazione Croce. L’allarme è scattato dopo le 17.00 e si è reso necessario l’intervento degli agenti della Polizia Locale e degli uomini della Protezione Civile di Cava de’ Tirreni. I soccorsi, giunti sul posto, hanno cominciato ad effettuare le ricerche su tutti i sentieri nella speranza di riuscire a rintracciare il disperso. L’uomo è stato fortunatamente ritrovato e messo in salvo. L’escursionista, che si era avventurato in montagna durante il giorno, al sopraggiungere della sera aveva perso l’orientamento non riuscendo più a trovare il sentiero. Fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi e per l’uomo solo tanto spavento ma nessuna conseguenza.