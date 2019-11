Cava de’ Tirreni. Parcheggia l’auto al Rione Sala, al ritorno trova le gomme tagliate. Un gesto di ritorsione?

Cava de’ Tirreni. Ha qualcosa di misterioso quanto accaduto ad una donna cavese che, dopo aver parcheggiato la propria auto nei pressi di un condominio al Rione Sala, al ritorno ha trovato le gomme tagliate da un oggetto affilato. Potrebbe trattarsi di un episodio di ritorsione, come purtroppo già accaduti in città. Forse qualche residente della zona che mal sopporta il fatto che persone provenienti da fuori il Rione occupino le aree di parcheggio e decide quindi di vendicarsi provocando un danno che tenderebbe a scoraggiare chi dovesse decidere di sostare in quella zona. Probabilmente la donna aveva parcheggiato in uno dei posti riservato ai residenti ma si presume l’abbia fatto in buona fede e, se così non fosse, sarebbe bastato chiamare la Polizia Municipale e far elevare una contravvenzione senza arrivare a dei metodi così cruenti.