Cava de’ Tirreni. Nella frazione Sant’Arcangelo danneggiata l’auto di una disabile, gesto grave e vergognoso

Cava de’ Tirreni. Episodio grave e vergognoso quello che è accaduto nella frazione Sant’Arcangelo. Uno sconosciuto si è accanito contro l’auto di una donna cavese disabile rompendo il vetro anteriore. La vettura si trovava parcheggiata nei pressi dell’ex pasticceria “Fiori d’Arancio” ed esponeva il regolare tagliando che segnala la presenza di un diversamente abile. A denunciare l’accaduto è stato proprio il marito della donna che ha pubblicato il suo sfogo sui social. Ecco le sue dure parole: «Hai spaccato il vetro anteriore della macchina di mia moglie, colpevole solamente di aver parcheggiata l’auto in un posto che a te non piace si mettano le macchine, poiché lo consideri una tua proprietà. Hai causato un danno all’auto di un disabile, che per fortuna non era presente, ed hai fatto sentire male mia moglie. Il danno si ripara, non ti porto rancore, anzi perdono la tua pochezza d’animo, perché non sei un essere umano, sei semplicemente una bestia!».