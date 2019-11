Cava de’ Tirreni. Grazie alla gara di solidarietà la piccola Miriam vola a Boston per un delicato intervento chirurgico

Cava de’ Tirreni, Inizia il viaggio della speranza a Boston per la piccola Miriam. La bambina di 6 anni dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico presso il Children’s Hospital a causa di una cardiopatia congenita complessa. La bambina aveva già subito due interventi a cuore aperto ma per guarire definitivamente è indispensabile la terza operazione dal costo proibitivo di 120.000 dollari. La famiglia non era nelle condizioni di poter affrontare una spesa economica così importante ma, fortunatamente, è partita una gara di solidarietà con una raccolta fondi denominata “Canta Miriam!” che ha permesso di raccogliere la cifra necessaria per poter curare la bambina. E ieri la piccola Miriam insieme a papà Peppe e mamma Simona è partita per gli Usa dove, il prossimo 7 novembre, verrà sottoposta all’intervento chirurgico. E Cava de’ Tirreni pregherà per lei nell’attesa di rivederla presto, finalmente guarita.