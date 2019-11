Cava de’ Tirreni, disposte evacuazioni da zone a rischio idrogeologico. Il comune metelliano sta infatti informando in queste ore la popolazione residente nella zone ad alto rischio idrogeologico, come individuate nel piano di protezione civile, ed in particolare nelle zone alle pendici di Monte Finestra, quali Contrapone, San Martino, località Pella, Casa Riceri, Sant’Arcangelo (zone a rischio del versante occidentale dei Monti Lattari), che a causa del superamento della soglia pluviometrica determinato dalle intense precipitazioni delle ultime ore, che debbono essere lasciate le proprie abitazioni.

Coloro che avessero necessità possono utilizzare la scuola di San Martino che sarà attrezzata con brandine per il ricovero notturno. La Protezione Civile è intanto presente in zona per fornire ogni possibile assistenza. Per eventuali segnalazioni e necessità, sarà possibile rivolgersi alla sala operativa della protezione civile comunale al Numero Verde 800 225156, comando di Polizia Municipale al Numero Verde 800 279221. La popolazione è invitata a seguire l’evolversi della situazione meteorologica a mezzo dei canali informativi esistenti (TV locali, sito internet del Comune www.cittadicava.it e della protezione civile comunale www.protezionecivilecava.it e tramite l’applicazione LibraRisk.