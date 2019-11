Cava de’ Tirreni. Denuncia di molti cittadini che, dopo aver parcheggiato vicino l’ospedale, trovano le gomme delle auto bucate

Cava de’ Tirreni. Molte cittadini hanno denunciato una situazione estremamente grave. Chi parcheggia nei pressi dell’ospedale cittadino “Santa Maria dell’Olmo”, in modo particolare nella traversa di Via Tolomei, al suo ritorno rischia di trovare le gomme bucate. Purtroppo il nosocomio non ha una zona parcheggio riservata e chi si reca a far visita ad un parente o ad un amico ricoverato è costretto a parcheggiare lungo la strada, ma lo fa in modo regolare non essendoci alcun divieto di sosta. Resta il mistero su chi e per quale motivo si diverta a bucare le gomme, forse qualcuno che ha interesse ad avere sempre liberi gli spazi occupati dalle macchine delle persone che si recano all’ospedale. Una situazione che sta diventando davvero insostenibile e che si spera possa risolversi al più presto, magari collocando un sistema di videocamere di sorveglianza che potrebbero almeno costituire un deterrente a chi compie un gesto così vile.