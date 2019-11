CAVA DE’ TIRRENI, CHIUSA VIA GAETANO CINQUE PER ALLERTA METEO

Si informa la popolazione che a seguito dell’avviso di allerta meteo ARANCIONE diramata dalla Regiona Campania, come previsto dall’Ordinanza del Sindaco n. 71 del 19/02/2019 Via GAETANO CINQUE resterà chiusa al transito pedonale e veicolare dalle 23.00 del 02 Novembre 2019 per 25 ore. Seguire l’evoluzione della situazione meteorologica a mezzo dei canali informativi esistenti (TV locali, sito internet del Comune www.cittadicava.it e della protezione civile comunale www.protezionecivilecava.it, sala operativa della protezione civile comunale Numero Verde 800 225156, comando di Polizia Municipale Numero Verde 800 279221 e tramite l’applicazione LibraRisk)

DOMINGO PALMA ZEROTTONOVE