Cava de’ Tirreni. Autobus strapieni, disagi per gli universitari che chiedono un potenziamento delle corse

Cava de’ Tirreni. Gli studenti dell’Università che ogni giorno devono raggiungere l’ateneo di Salerno sono costretti a fare i conti con gli autobus stracolmi che li costringono a viaggiare in condizioni estreme. Per questo motivo chiedono con forza un potenziamento del numero delle corse soprattutto nelle ore di punta quando per loro riuscire a trovare un posto a sedere diventa un miracolo ma anche un posto in piedi risulta un’impresa. Basterebbe aumentare il numero dei pullman in particolare la mattina ed il pomeriggio per riuscire ad arginare il problema venendo incontro alle esigenze dei ragazzi. In tal senso si auspica un intervento dell’amministrazione cavese che dovrebbe farsi portavoce presso gli organi competente delle esigenze manifestate dai ragazzi. L’anno universitario è cominciato da poco e ci auguriamo che in breve tempo il problema dei mezzi superaffollati possa essere finalmente risolto. Attendiamo di sapere come si evolverà la situazione.