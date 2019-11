Catanzaro -Avellino -al Nicola Ceravolo i lupi cercheranno di fare un solo boccone del Catanzaro

Con l’Avellino le ha provate tutte: una vittoria a Termi (0-1), un pareggio in casa contro il Bari (2-2), la sconfitta interna contro la Reggina (1-2). Eziolino Capuano vuole ricominciare con una vittoria: «Veniamo da tre importanti prestazioni, contro le migliori formazioni del girone, tutte accreditate per la promozione. Altrettanto è il Catanzaro che non ritengo in crisi».

Capuano ha preso in consegna l’Avellino alla vigilia di un periodo da brivido: Bari, Ternana e Reggina come detto, e adesso Catanzaro, Potenza, Casertana. Il tecnico subentrato a Ignoffo è realista e dice: «Sono abituato alle grandi imprese, ho voluto ad ogni costo l’Avellino, era il mio desiderio da sempre e non posso accampare alibi. Anzi, questi impegni mi stimolano particolarmente e cerco di trasmettere la stessa mia adrenalina a calciatori che stanno rispondendo bene alle sollecitazioni. Il nostro calendario è fitto di impegni, contro formazioni importanti, ma non ci preoccupiamo. Affronteremo la gara di Catanzaro con umiltà e volontà confidando innanzitutto in una prestazione importante attraverso cui portare qualcosa di buono a casa».

Le scelte. Nessun problema di formazione: mancherà il difensore Morero la cui assenza, finora, non si è fatta sentire, considerando le valide prestazioni di una retroguardia finalmente attenta. Capuano cercherà di ottenere un rendimento positivo delle punte Alfageme e Albadoro, finora venute clamorosamente meno alle aspettative, mentre il giovane Charpentier – quattro gol nelle ultime 4 gare – è riuscito a mascherare i problemi dell’attacco. «Sarà un Avellino aggressivo – promette Capuano – che corre in avanti. Le nostre prestazioni sono in crescendo. Oltre alle qualità dei singoli, sarà importante l’atteggiamento mentale. Dobbiamo essere cattivi e determinati – aggiunge il tecnico guardando all’avversario di questa sera – il Catanzaro è una tigre ferita, una compagine forte che è partita per vincere il campionato e non rinuncerà a puntare all’obiettivo finale. E’ sinceramente la peggiore squadra che potevamo incontrare, in questo momento».

Sul versante societario, in attesa degli sviluppi giudiziari che interessano la proprietà dell’Avellino, ci sarebbero ben tre manifestazioni di interesse per rilevare il club irpino. «Spero che l’Avellino abbia un futuro solido. Alibi non ne cerchiamo», conclude Capuano.

Questo l’elenco dei giocatori del Catanzaro per la gara contro i lupi

Portieri: Adamonis, Di Gennaro, Mittica

Difensori: Elizalde, Figliomeni, Martinelli, Pinna, Quaranta, Riggio, Signorini

Centrocampisti: Casoli, Favalli, Maita, Nicoletti, Risolo, Statella, Tascone

Attaccanti: Calì, Fischnaller, Giannone, Kanoute, Mangni, Nicastro, Novello

Probabile formazione

Avellino (3-5-2): Tonti; Illanes, Zullo, Laezza; Celjak, Rossetti, Di Paolantonio, De Marco, Parisi; Micovschi, Charpentier. All.: Capuano.

