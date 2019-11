Castellammare, tragico incidente in auto: muore quarantasettenne La sua vettura si schianta, nella notte, al viale Europa

Tornava a casa. Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un new jersey di cemento. Tragico incidente poco dopo la mezzanotte di ieri a Castellammare. Un automobilista, che stava arrivando sul viale Europa, proveniente dal raccordo autostradale, finisce fuori dalla corsia dopo avere perso il controllo della sua vettura. Un impatto che è risultato fatale ad un quarantasettenne di Vico Equense. Non ci sono tracce di altre auto o scooter sul posto. Inutili i soccorsi per l’uomo, che è rimasto schiacciato all’interno della sua auto a causa del forte impatto riportando ferite che gli sono state fatali. Arrivata l’ambulanza del 118 l’uomo è arrivato morto in ospedale nonostante fosse vicinissimo. Gli inquirenti al lavoro per ricostruire la dinamica del terribile incidente. il corrierino