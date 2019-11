Castellammare di Stabia. Rischia di crollare un balcone di Palazzo Farnese, sede del Municipio. Intervengono i Vigili del Fuoco

Castellammare di Stabia. Questa mattina attimi di paura per il cedimento di un balcone di Palazzo Farnese, sede del Municipio. La situazione già precaria di un balcone al secondo piano, per la precisione quello della stanza della segreteria del sindaco Gaetano Cimmino, è peggiorata a causa della pioggia e delle raffiche di vento ed ha dato segni di cedimento. Sono stati immediatamente chiamati i Vigili del Fuoco che, una volta giunti sul posto, hanno raggiunto il balcone interessato ed hanno provveduto alla rimozione delle parti pericolanti. Il rischio di crollo di intonaco e pietre sembra quindi scongiurato ma il balcone non è comunque sicuro e non può essere utilizzato. D’altronde tutti i balconi del secondo piano versano in condizioni di degrado e sono stati da tempo protetti con delle apposti reti per evitare che calcinacci e pietre potessero cadere sulla sede stradale rischiando di ferire qualcuno. Per Palazzo Farnese è già prevista l’opera di restauro, il cui progetto esecutivo è stato approvato pochi giorni fa con una spesa prevista di circa 500.000 euro. Nei prossimi giorni l’opera sarà appaltata ed i lavori dovrebbero cominciare all’inizio del 2020 e terminare entro l’anno.