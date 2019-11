Castellammare di Stabia. Paura a Corso Vittorio Emanuele, ragazza aggredita da un ubriaco. Intervengono Vigili e Carabinieri

Attimi di paura quelli che si sono vissuti ieri sera, intorno alle 20.00, nel centro di Castellammare di Stabia. Un uomo di circa 30 anni, chiaramente ubriaco, ha molestato e poi aggredito con calci e pugni una ragazza che si trovava a passare in Corso Vittorio Emanuele. L’uomo ha poi perso completamente il controllo ed ha cominciato a rompere delle sedie e delle bottiglie davanti ad un bar. Sul posto sono intervenuti in un primo momento agli agenti della polizia municipale comunale che hanno cercato di fermare l’uomo che, per non essere bloccato, si è lanciato al centro della strada rischiando di essere investito dalle auto in transito. Sul luogo sono poi arrivati i Carabinieri che sono riusciti a fermarlo e lo hanno condotto in caserma per l’identificazione. Per fortuna alla fine tutto si è concluso nel migliore dei modi anche se la ragazza aggredita ha subito un forte choc per quanto accadutole. Il trentenne continuava ad urlare e inveire contro le forze dell’ordine, fino a quando i carabinieri non sono riusciti a portarlo via. Completamente bloccato il corso a causa di quanto avvenuto. La situazione è tornata alla normalità solo dopo una trentina di minuti. Sotto choc la ragazza vittima dell’aggressione.