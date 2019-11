Castellammare di Stabia. Michele Savastano, dopo la riabilitazione, può finalmente incontrare la sua Pina e presto si sposeranno

Castellammare di Stabia. Continuano a migliorare le condizioni cliniche di Michele Savastano dopo il terribile incidente avvenuto a Vico Equense lo scorso 12 agosto e che ha stravolto la sua vita. Michele avrebbe dovuto sposare la sua Pina il 26 agosto ma e invece si è trovato a lottare per la vita in un letto di ospedale. Dopo un mese di coma, durante il quale tutti hanno pregato per lui, Michele si è risvegliato e da quel momento è cominciato il suo cammino verso la guarigione completa. Il 27enne si trova ancora ricoverato presso una clinica di Crotone dove sta effettuando un percorso riabilitativo. Le sue attuali condizioni hanno permesso che Michele potesse finalmente incontrare la sua fidanzata, visibilmente emozionata e felice di poter stringere nuovamente il suo amato. Ed entrambi rassicurano che, appena Michele sarà completamente guarito, coroneranno il loro sogno d’amore pronunciando quel “Sì” che avrebbero dovuto scambiarsi lo scorso agosto. E questa difficile prova che i due giovani hanno dovuto affrontare ha rafforzato ancora di più il loro amore e presto diventeranno marito e moglie.