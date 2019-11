Castellammare di Stabia. Arrestato un pregiudicato 37enne, non si ferma al posto di controllo e rischia di investire due bambini

Castellammare di Stabia. Il 37enne stabiese Catello Sicignano è stato tratto in arresto dai Carabinieri della locale compagnia con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, Il 37enne, già noto alle forze dell’ordine, ieri pomeriggio mentre si trovava alla guida di un’autovettura non si è fermato all’alt intimato dagli agenti delle forze dell’ordine che avevano realizzato un posto di controllo nel rione Savorito. Non solo Sicignano non si è fermato ma ha accelerato rischiando anche di investire due bambini che in quel momento stavano attraversano la strada. Il suo tentativo di eludere i controlli è stato forse dovuto al fatto che si trovava alla guida senza patente. I Carabinieri lo hanno inseguito da Castellammare di Stabia fino a Santa Maria la Carità dove Sicignano è entrato in collisione con due auto in marcia e tre in sosta ribaltandosi. Nonostante questo il 37enne è riuscito a scendere dalla vettura ed ha tentato di continuare la fuga a piede ma è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri che lo hanno tratto in arresto. Ora si trova ristretto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.