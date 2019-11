Castellammare. Scuola Carducci chiusa: i bimbi avevano i vermi nelle feci

All’Istituto comunale Carducci di Castellammare di Stabia è scattata la denuncia all’Asl da parte di una delle mamme dei bambini colpiti da questa brutta condizione patologica. Decisa perciò la disinfestazione della scuola materna per lunedì e martedì. Due giorni di stop alle attività didattiche per permettere di disinfettare aule e giochi utilizzate dai bambini. I vermi intestinali sono una patologia che non prevede l’allontanamento dalla scuola, ma va curata con un’adeguata profilassi e prevenuta con una particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari. Di qui la decisione di chiudere la scuola ad inizio della settimana prossima. La denuncia delle mamme ha allarmato gli uffici di Palazzo Farnese che vogliono eliminare qualsiasi tipo di disagio provvedendo immediatamente alla pulizia della struttura che ogni giorno accoglie decine di bambini. Stabia Channel riporta anche la citazione di alcune mamme dei bambini colpiti dalla patologia: “L’infestazione da vermi intestinali è molto frequente e contagiosa, soprattutto tra i bambini. Si trasmette per contatto fisico a causa della scarsa igiene. Per questo abbiamo subito allarmaneto dirigente e Asl: non si poteva rischiare”.