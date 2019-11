Castellammare, sbarra del Telepass colpisce motociclista: ferito Cade con lo scooter, trasportato d’urgenza al San Leonardo

Si è abbassata prima del tempo e lo ha colpito facendola finire sull’asfalto. Stava per attraversare i caselli di Castellammare andando verso Napoli, quando è rimasto vittima di un incidente che si poteva trasformare in tragedia. Entra con lo scooter nella corsia riservata ai possessori di telepass, aspetta il via libera ma poi la sbarra improvvisamente si è abbassata colpendo l’uomo. Tutto è avvenuto troppo velocemente, il motociclista ha cercato di evitare la sbarra, ma non ci è riuscito. E’ stato colpito ed è caduto dallo scooter, finendo d’urgenza all’ospedale San Leonardo. L’incdente ieri mattina, poco dopo le 9, ha provocato anche conseguenze sul traffico bloccando una delle due corsie con il Telepass. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e i medici del 118. L’uomo non è in pericolo di vita.

