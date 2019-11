Castellammare. Metà dei cittadini non paga la tassa dei rifiuti e non fa differenziata

Circa la metà degli stabiesi non paga la tassa sui rifiuti e interi quartieri non fanno la differenziata. La fotografia fatta dall’assessore all’Ambiente Gianpaolo Scafarto è piuttosto amara e arriva in consiglio comunale dopo giorni di tensione e polemiche per i malumori dei dipendenti della Am Tecnology e quelli della politica per l’approvazione di debiti inerenti sempre al settore rifiuti. «Se ancora mi arrivano foto e segnalazioni di ingombranti in strada e di mini-discariche – dice Scafarto – vuol dire che questa città non ha fatto passi in avanti. Interi quartieri come Savorito, Moscarella e Centro Antico non fanno la differenziata. La quota di tal quale è quella che ci costa di più in termini di smaltimento e di tempo visto che ci tiene giorni all’esterno dello stir di Giugliano».

LE TASSE

Scafarto prospetta un aumento della tassa ed è piuttosto amareggiato perchè la quota di differenziata non cresce. «Possiamo solo sperare nelle nuove generazioni – prosegue l’assessore – coinvolgendo i giovani. Siamo già andati e andremo nelle scuole. Abbiamo intenzione di installare ventidue mini-isole ecologiche dove poter sversare con un badge tutte le frazioni, tutti i giorni. Molto è stato fatto nel campo dell’evasione, molto resta da fare per la qualità dello sversamento».

Esternazioni che alimentano ancora di più le polemiche di un’aula già scettica per i debiti da approvare, riferiti alla passata gestione di Eco Ego: il consiglio, con 16 voti, tra cui quello di Andrea di Martino di Italia Viva, ha approvato il pagamento di 2 milioni e 745mila euro da corrispondere alla curatela fallimentare della ditta. Una cifra aumentata di circa 500 mila euro rispetto al marzo scorso, a seguito della mancata transazione tra Comune e curatela.

Ma prima dei tecnicismi economici, a fare la voce grossa ci avevano pensato il Pd, Italia Viva e Leu. I democratici, con Francesco Iovino, hanno interrogato i dirigenti sui numeri di una differenziata che ad oggi avrebbe dovuto raggiungere il 75%, come stabilito dal capitolato di gara, e che invece è ferma al 53%. Le risposte del dirigente del settore Ambiente sono state piuttosto confuse, numeri poi precisati successivamente ma che hanno evidenziato il mancato risparmio. «Avremmo avuto in risparmio di 36mila euro – spiega Iovino – se la differenziata non si fosse fermata».

Intanto il capogruppo di Italia Viva, Andrea di Martino, solleva il tema dell’aumento della tassa per il 2020. «Con questi numeri è impensabile che la tassa non aumenti – spiega Di Martino – a meno che non si abbiano doti magiche». A rendere la situazione disastrosa è anche l’aumento che la Sapna ha imposto per smaltire la frazione indifferenziata. «Gli oneri di smaltimento ammontano a circa 400mila euro – spiega l’assessore al bilancio Stefania Amato -. La Città metropolitana ha disposto un aumento da 150,34 euro a 169,96 euro per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato». Un incremento che non si fermerà e così il compito di placare gli animi spetta al sindaco. «Per Eco Ego c’è un decreto ingiuntivo del 2018 e va approvato il debito – spiega Cimmino – ma vorrei che venisse fatta chiarezza su chi e perché nel 2014 decise di non pagare le fatture alla ditta. Ereditiamo queste scelte che oggi ci mettono difronte ad una scelta obbligata». Fiorangela d’Amora Il Mattino