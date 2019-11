Castellammare, cade in un dirupo a Pozzano: salvato dai pompieri Padre Giuseppe Ceglia

Era precipitato per oltre 9 metri, scivolando sul terreno viscido e friabile per la pioggia mentre raccoglieva melograni. Padre Giuseppe Ceglia, 68 anni, è stato poi recuperato dai pompieri è stato recuperato, dopo due ore di intenso lavoro, sotto la pioggia e il maltempo. Il frate, che il Rettore padre Gianfranco Scarpitta, custodisce la Basilica della Madonna di Pozzano a Castellammare di Stabia è caduto proprio nel terreno situato alle spalle della Chiesa.

Difficile è stato il salvataggio del sacerdote, rallentato dai rovi e dalle sterpaglie, con la vittima dell’incidente che ha dovuto dialogare a lungo con i Vigili del Fuoco: i caschi rossi si sono dovuti calare nel dirupo, assicurando padre Giuseppe a una barella rigida, evitando ulteriori traumi alla spina dorsale, che poteva essere rimasta lesionata in seguito alla caduta.

La caduta sarebbe avvenuta intorno alle ore 12, con i fedeli che hanno dato l’allarme, perché non vedevano arrivare il religioso in sagrestia, atteso per la celebrazione della messa di mezzogiorno. L’uomo è stato udito da una donna, mentre urlava con tutta la sua voce dal fondo del dirupo alle spalle della Basilica, dopo una forsennata ricerca di Padre Giuseppe.

Pompieri e i vigili urbani, allertate dalle persone presenti in Basilica, hanno potuto contare proprio sulla collaborazione degli abitanti del posto e dei fedeli accorsi. Probabilmente, Padre Giuseppe era nel fondo del dirupo già da qualche ora. A prima vista le condizioni del religioso, che è stato sempre lucido e reattivo, sono apparse buone, a parte alcune ferite lacero-contuse.

Padre Giuseppe ha reagito bene, riconoscendo tutti ma è apparso ovviamente sofferente, avvertendo dolori alle costole e al ginocchio destro. Dopo il recupero, che si è concluso intorno alle 14,55, un’ambulanza del 118 ha trasportato il sacerdote all’ospedale San Leonardo, dove è stato sottoposto agli esami di rito. La tragica mattinata si è conclusa nel migliore dei modi.