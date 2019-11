Castellammare, alla scoperta di “7 farine”: quando l’impasto è una cosa seria

Una piacevole scoperta. Abbiamo provato la pizzeria “7 farine” a Castellammare di Stabia. Il nome dovrebbe già far capire qualcosa dell’attività che sta riscuotendo un enorme successo sul territorio: qui, l’impasto della pizza è una cosa seria.

Sette, infatti, è il numero di farine utilizzate per metter su i sette impasti differenti disponibili. Non si tratta delle farine “commerciali”, ma di farine biologiche di grande qualità: tra queste troviamo la farina 100% integrale, quella di segale, di farro, di grano saraceno e così via.

Tutti i prodotti utilizzati mettono in risalto quanto di buono c’è sul territorio: grande importanza, quindi, a prodotti slow food e biologici, anche per quanto riguarda gli ingredienti delle pizze. Olio extravergine del Salento, sale marino di Trapani, sono soltanto alcuni dei prodotti che 7 farine utilizza.

Qui, in poche parole, la salute del cliente è la cosa più importante. Fantastica la pizza con farina di farro, condita con polpettine del ragù della domenica. Pizze per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Ottima anche la scelta delle birre, dove troviamo anche la bionda senza glutine!