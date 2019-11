Caserta, abusi su bambina di 11 anni. Arrestato prete pedofilo

Caserta, ex parroco arrestato per pedofilia. Abusi su una bambina di 11 anni. Arrestato per abuso su minore l’ex sacerdote della parrocchia di Trentola Ducenta, don Michele Mottola, nel Casertano. La misura cautelare in carcere è scattata a seguito di una indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord che si è avvalsa di registrazioni audio, messaggi e testimonianze. La bambina all’epoca dei fatti frequentava assiduamente la parrocchia