Una casa a Capri con vista sui Faraglioni costa più che un’immobile nel centro di Roma e Milano

Il portale di annunci immobiliari più famoso in Italia, Immobiliare.it, ha stilato una classifica dei prezzi delle case nelle varie località che godono di panorami mozzafiato o monumenti storici. Ed il risultato è sorprendente perché, dai dati elaborati, risulta che acquistare una casa sull’isola di Capri con vista sui famosi Faraglioni costa più di un immobile a Milano con vista Duomo o a Roma con affaccio sul Colosseo. Infatti, il costo di una casa che ha come panorama i Faraglioni arriva in media a 12.347 euro/mq, ben il 12% in più rispetto al costo medio degli immobili sull’isola azzurra. Mentre per una casa a Milano da cui si può ammirare il Castello Sforzesco ha un costo medio di 11.341 euro/mq, mentre nella zona del Duomo si scende a circa 10.000 euro/mq. Se invece volete acquistare una casa a Roma con il panorama di Piazza Navona preparatevi a pagare oltre 9.800 euro/mq, se invece preferite la zona di Fontana di Trevi e del Colosseo il costo è di 8.000 euro/mq, che scende a 7.837 euro/mq per avere la vista su Piazza San Pietro. Per restare nella nostra splendida Campania ci si può orientare per una casa nei pressi di Piazza Plebiscito spendendo “solo” 4.000 euro/mq.