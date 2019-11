Carie ai denti, come trattarle in maniera naturale

Stando ai dati raccolti dall’istituto americano NIDCR (National Institute of Dental and Craniofacial Research), circa il 26% degli adulti di età compresa tra i 20 e i 64 anni che si è sottoposto a trattamenti dentistici per curare carie dentale, può avere ricadute o peggioramenti a causa di cattive abitudini protratte nel tempo. Da ciò si evince che il rimedio naturale migliore per arrestare lo sviluppo di una carie dentale consiste in un’attenta igiene orale.

Se notate una carie e non potete rivolgervi a un dentista a stretto giro, avete la possibilità di rallentarne o arrestarne lo sviluppo attuando i rimedi elencati in seguito.

Carie dentale, rimedi naturali

1. Evitate gli Zuccheri raffinati

Gli alimenti che contengono zucchero raffinato sono i migliori alleati della placca. Se avete una carie, evitate accuratamente cioccolata tipo Nutella e altre creme spalmabili che si insinuano nei denti e sono difficili da lavare via. Evitate caramelle gommose e tutti gli alimenti che contengono zuccheri raffinati, comprese bevande come la cola.

2. Bevete tè verde e tè nero

Il tè riduce l’accumulo di placca e contribuisce ad abbattere i livelli di batteri presenti nella cavità orale.

3. Spazzolate i denti prima di fare colazione

Molte persone lavano i denti solo dopo la prima colazione. I denti vanno lavanti appena svegli perché l’attività di molti batteri è concentrata durante la notte. In particolare, se per colazione consumate bevande acide (succo d’arancia, acqua e limone, premuta di pompelmo…) lavate i denti prima di colazione così da proteggerli al meglio.

4. Spazzolare i denti dopo i principali pasti della giornata

Dopo mangiato, i denti non vanno lavati subito! Attendete 60 minuti prima di lavare i denti dopo aver ingerito alimenti solidi. Se avete consumato solo liquidi o bevande acide (succo di arancia, succo di pompelmo, coca cola, caffè…), lavate i denti dopo 20 minuti.

5. Masticare gomme senza zucchero

Masticare chewingum stimola la produzione di saliva, la saliva è un alleato della salute dentale. La saliva aiuta a tenere i denti puliti e a rimuovere gli eventuali residui di cibo intrappolate tra i denti.

6. Xilitolo

Lo Xilitolo è un dolcificante naturale che arresta lo sviluppo di batteri nella cavità orale. Scegliete alimenti, collutori, chewingum o dolcificanti naturali con xilitolo.

7. Alimenti alleati della salute dei denti

Alcuni cibi possono contribuire a contrastare la formazione della placca. Gli alimenti ricchi di fibre (verdure e frutta) possono stimolare la produzione di saliva che andrà a proteggere i denti in modo naturale. Inoltre, alimenti come noci e mele possono contrastare la formazione della carie dentale.

8. Liquirizia naturale e micronutrienti

Alcuni studi hanno dimostrato che i composti attivi contenuti nella liquirizia andrebbero a eliminare i batteri che causano malattie gengivali e carie dentali. La liquirizia vi può aiutare a prevenire infezioni della cavità orale come l’afte.

Tra i rimedi naturali alle carie dentali non mancano i micronutrienti. Assicuratevi di assumere la giusta quantità di vitamina A, vitamina D, vitamina E e K. Nella vostra dieta non devono mancare sali minerali come calcio, fosforo e magnesio. Le carie ai denti possono dare problemi di ipersensibilità al freddo (denti che si gelano) o al caldo (dolore acuto quando sorseggiate una bevanda calda). In questo contesto vi rimandiamo all’articolo dedicato ai Rimedi naturali per denti sensibili.

9. Tea tree oil

Il tea tree oil, o olio essenziale dell’Albero del tè, ha spiccate proprietà antibatteriche. Durante la giornata si consiglia di sciacquare la bocca con un bicchiere d’acqua nel quale avrete diluito diverse gocce di questo olio essenziale.

Un buon olio tea tree, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo è proposto su Amazon alla pagina: Olio di Albero del Tè – Olio Essenziale Puro al 100% . Un flacone da 50 ml è proposto al prezzo di 8,99 euro, sullo stesso sito è possibile trovare tea tree oil in flaconi da 30 ml al prezzo di circa 6 euro.

10. Filo interdentale

L’uso del filo interdentale è fondamentale nella prevenzione di carie, tartaro, alitosi e altri disturbi della cavità orale.

Se non avete mai usato il filo interdentale e non avete idea di come iniziare, potete seguire le nostre istruzioni e vedere il video dimostrativo nel nostro articolo guida come usare il filo interdentale. Tutti i dentisti ne raccomandano l’impiego e i benefici per la salute dei denti sono molteplici. Il filo interdentale va usato solo una volta al giorno, alla sera, e non vi porterà via molto tempo.

Da Ideegreen

Le carie ai denti sono causate da un processo che inizia con la formazione della placca sullo smalto che li protegge.

Questa sostanza forma uno strato di residui di cibo e batteri che poi si trasforma in tartaro.

L’acidità che si libera dalla placca produce una demineralizzazione dello smalto duro dei denti, la quale causa un’erosione che determina la formazione di crepe.

la quale causa un’erosione che determina la formazione di crepe. Quindi i batteri e l’acidità riescono a espandersi verso la dentina, producendo danni più gravi.

Un intervento opportuno può evitare la perdita del dente.

Se l’infezione ha il sopravvento, può raggiungere la polpa del dente. Così può deteriorare nervi e vasi sanguigni, fino a danneggiare completamente il dente.

Suggeriamo di leggere: 5 trucchi per combattere l’alito cattivo

Fattori di rischio

Tutte le persone sono esposte a diversi fattori di rischio che possono favorire la formazione delle carie. I più comuni sono:

Alimenti ricchi di zuccheri e amidi

Bevande e bibite gassate

Spazzolatura inefficace

Mancanza di fluoro

Secchezza della bocca

Reflusso gastroesofageo

Tabagismo

Disturbi alimentari

Sintomi delle carie dentali

Le manifestazioni cliniche della carie dentale possono variare in ciascun paziente, in funzione della sua gravità e ubicazione.

È frequente che nelle sue fasi iniziali si sviluppi in maniera asintomatica.

Una volta iniziate le complicazioni, i sintomi possono includere:

Dolore ai denti improvviso e senza causa apparente

Sensibilità dentale

Dolore lieve mentre si mangia o beve qualcosa di dolce, caldo o freddo

Buchi ben visibili nei denti

Macchie di colore marrone, nero o giallognolo su qualsiasi superficie dentale

Dolore quando si mordono certi alimenti

Alito cattivo

Complicazioni

Il mancato trattamento della carie può causare alcune complicazioni della salute orale. Le più comuni sono:

Ascesso dentale

Dolore grave

Infiammazione e pus intorno al dente

Denti rotti o danneggiati

Cambiamento della posizione dei denti

Difficoltà nella masticazione

Rimedi naturale per curare le carie

Tutti i segnali della comparsa della carie devono essere seguiti da un dentista. Tuttavia, come complemento al suo trattamento è possibile tenere a mente alcune alternative.

È il caso di questo potente rimedio naturale che aiuta a combattere l’infezione senza aggredire i denti o le gengive.

Ingredienti

1 cucchiaio di acqua (15 ml)

½ cucchiaio di olio di cocco (7 g)

¼ di cucchiaio di olio di menta (3 g)

½ cucchiaio di clorofilla il polvere (7 g)

3 cucchiai di terra diatomacea alimentare (45 g)

¼ di cucchiaio di bicarbonato di sodio (3 g)

Utensili

Una ciotola di plastica

Cucchiaio o forchetta

Spazzolino da denti

Preparazione

Mescolate tutti gli ingredienti in una ciotola di plastica e mescolate con l’aiuto di un cucchiaio o una forchetta.

Ottenete un impasto uniforme con una consistenza simile a quella di un dentifricio comune.

Modo d’applicazione

Mettete l’impasto sullo spazzolino da denti e passatelo sui denti come fareste normalmente.

Ripetete il trattamento dopo ogni pasto principale.

Prolungatene l’uso almeno per un mese per ottenere buoni risultati.

Leggete anche 6 modi naturali per rimuovere la placca dentale

Altre precauzioni per curare le carie

Oltre a utilizzare questo trattamento naturale, è importante mettere in pratica altri consigli chiave per il controllo della carie dentale:

Limitate il consumo di alimenti zuccherati, prodotti da forno industriali e lavorati.

Sostituire le bibite zuccherate e gassate con acqua e bevande naturali (non acide).

Migliorate le vostre abitudini di igiene orale, spazzolandovi 3 o 4 volte al giorno.

Usate un filo interdentale e risciacqui per disinfettare le zone che non sono raggiungibili con lo spazzolino.

Consultate un dentista al primo sintomo di infezione dentale.

Avvertite qualche sintomo che vi fa pensare a una carie ai denti? Realizzate questo preparato curativo prima che l’infezione si aggravi.

Se il disturbo persiste o si complica, consultate il vostro dentista di fiducia.