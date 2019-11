Capri. Oggi il mare era particolarmente agitato con onde alte a causa del maltempo e del forte vento, al punto da portare all’interruzione dei collegamenti marittimi. Ma c’è chi non si è lasciato spaventare ed ha voluto provare il brivido di tuffarsi e nuotare tra i flutti impetuosi. Si tratta di Fabio Della Femina, non nuovo ad imprese del genere ed atleticamente preparato, sicuramente non uno sprovveduto od incosciente. E così si è lanciato tra le onde nuotando davanti ai Faraglioni con una naturalezza impressionante. Lo spettacolo era stupefacente ed il fotografo anacaprese Mario Coppola, con una passione per le foto di paesaggi e mareggiate, non si è fatto sfuggire l’occasione ed ha immortalato in tutto con degli scatti che stanno facendo il giro del web diventando virali.

