Capri mare mosso, a rischio i collegamenti. Preoccupazione per gli studenti andati a Sorrento per il ritorno. L’isola perla della Campania d’inverno ha non pochi problemi, in particolare di collegamento. Questa mattina mare mosso con i collegamenti in ritardo e in difficoltà, alcuni ci segnalano la preoccupazione per il ritorno da Sorrento , mentre da Napoli non ci dovrebbero essere problemi.