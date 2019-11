Capri, intervento eroico del 118: neonata salvata grazie a trasferimento in eliambulanza

Una storia che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Una bimba di 15 mesi, nella giornata di ieri, ha necessitato di un trasferimento in eliambulanza da Capri all’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. Il tutto durante una giornata meteorologicamente infernale. Ma ciò non ha frenato il personale del 118.

E’ stato trovato un intervallo di tempo in cui era possibile volare e così, grazie anche al supporto dell’ASL Napoli 1 Centro, la Centrale Operativa del 118 ha potuto eseguire il trasferimento: l’emergenza era scattata alle 20.15 circa, la piccola era in preda a convulsioni febbrili complesse.

Muoversi per mare non era possibile, a causa della tempesta in atto, mentre si è ritenuto possibile, invece, procedere con eliambulanza. La Centrale Operativa, così, ha immediatamente attivato il protocollo di soccorso che prevede, tramite la Prefettura, anche il coinvolgimento dell’aeronautica militare. In questi casi, infatti, è l’aeronautica che è dotata di velivoli adatti al decollo anche in condizioni meteorologiche proibitive.

Il comandante dell’elicottero del 118 di Napoli, però, ha deciso di accelerare i tempi e procedere assumendosi un grande rischio: una decisione assolutamente impeccabile che ha permesso di sfruttare pochi minuti di pausa dal maltempo e portare la piccola a Napoli.