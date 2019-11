Capri, calciatore batte la testa e sviene: soccorso dal centrocampista avversario del Real Anacapri

Una storia che ha dell’incredibile e che ci lascia senza parole dinanzi alla solidarietà del fantastico Luigi Buondonno, calciatore di Castellammare di Stabia e centrocampista del Real Anacapri. Durante il match disputato in casa, il giocatore stabiese ha letteralmente salvato la vita al proprio avversario, Filippo Saviano. Il giocatore dell’Arzanese, finito a terra dopo uno scontro fortuito, ha perso i sensi ed è stato tempestivamente soccorso da Buondonno, che con sorprendente prontezza ha aperto la bocca di Saviano per evitare il soffocamento. La giornata difficile dell’Arzanese dopo la partita – vinta dal Real Anacapri – è continuata al porto dove è stato comunicato ai componenti della squadra che non sarebbe stato possibile rientrare per il maltempo. Per fortuna una giornata che sarebbe potuta tramutarsi in una tragedia è finita nel migliore dei modi.

Meravigliosa anche la reazione sui social, soprattutto da parte dell’Arzanese, che ringrazia così il Real Anacapri ma soprattutto Buondonno:

Ci sono momenti in cui il calcio giocato passa veramente in secondo piano: Si scoprono uomini e storie che solo con il pallone non si riuscirebbero a conoscere.

Nella giornata di ieri è praticamente successo di tutto, e credeteci, la cosa più tranquilla è stata la gara disputata.

Partiamo proprio da quella, ed il primo, ENORME, ringraziamento va al centrocampista del REAL ANACAPRI/Isola di Capri, Luigi Buondonno, che a seguito del violento scontro di gioco tra lui e Filippo Saviano, che ha battuto la testa, si è fiondato tempestivamente ad aprire la bocca dell’attaccante biancoceleste ed ha evitato che ingoiasse la lingua, praticamente salvandogli la vita, anche a costo di ferirsi le dita a causa della reazione involontaria dei denti di Saviano. Gesti come questi ci fanno capire che l’essere umani è l’elemento fondamentale di ogni cosa, soprattutto nello sport.

Dopo le “ostilità” sportive, passiamo ora a raccontare e ringraziare per quanto accaduto dopo. A causa delle avverse condizioni climatiche, i traghetti per Napoli erano stati tutti cancellati. L’Arzanese quindi, era bloccata sull’Isola di Capri fino al giorno dopo, senza sapere come organizzarsi per la cena ed il pernottamento. E qui, arriva un altro bellissimo gesto UMANO da parte di uomini eccezionali.

Il Real Anacapri, nelle figure del Presidente Adalberto Cuomo, del Direttore Vincenzo Auricchio e comunque di tutto lo staff tecnico e della squadra, oltre che del Sindaco della città di Capri Marino Lembo, che si è dimostrato disponibilissimo per ogni evenienza, si è adoperato per fornire, in modo totalmente GRATUITO: Alberghi(e si ringrazia tantissimo anche le strutture Hotel Palatium Mari e Hotel Quattro Stagioni), Cena(e si ringrazia il ristorante Verginiello), pulmini, funicolari ed ogni altro confort alla nostra squadra.

Una volta che l’US Arzanese 1924 tutta è riuscita a tornare a Napoli, è tempo di riflettere su quanto ci è stato donato in termini di umanità, cosa che ci ha riempito il cuore, ci ha arricchiti come persone, facendoci rendere conto che nel Mondo esistono ancora persone buone.

NON SMETTEREMO MAI DI RINGRAZIARVI, E SOPRATTUTTO NON DIMENTICHEREMO MAI QUANTO CI AVETE DONATO, ONORE AL REAL ANACAPRI!

Complimenti vivissimi da Positanonews a Luigi Buondonno per la sua prontezza e per il gesto eroico con il quale ha dato una lezione importantissima a tutto il mondo dello sport e non solo!