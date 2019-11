Capaccio, operio muore travolto dalle bufale Sulle cause del fatale incidente indagano i carabinieri

CAPACCIO PAETUM – Un operaio è morto questa mattina, travolto dalle bufale in un’azienda agricola di località Spinazzo a Capaccio Paestum. Stando ai primi rilievi dei Carabinieri, si è trattato di un incidente sul lavoro, sulle cui cause sono in corso accertamenti. La salma dell’uomo è stata trasferita all’obitorio del presidio ospedaliero Santa Maria della Speranza di Battipaglia, a disposizione dell’autorità’ giudiziaria.

