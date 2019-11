Caos Napoli, il comunicato della società: “Tuteleremo I nostri diritti. Ancelotti…”

In casa Napoli il clima non è dei più sereni. Dopo il pareggio interno in Champions League contro il Salisburgo e la decisione dei calciatori di non rispettare il ritiro imposto dalla società, la stessa ha esposto un comunicato sul proprio profilo ufficiale Twitter, in risposta all’atteggiamento assunto dai giocatori: “La Società comunica che, con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedì 5 novembre 2019, procederà a tutelare i propri diritti economici, patrimoniali, di immagine e disciplinari in ogni competente sede.

Si precisa inoltre di aver affidato la responsabilità decisionale in ordine alla effettuazione di giornate di ritiro da parte della prima squadra all’allenatore della stessa Carlo Ancelotti. Infine comunica di aver determinato il silenzio stampa fino a data da definire”.

Insomma c’è molto nervosismo nell’ambiente partenopeo. Forse il Napoli avrebbe bisogno di quella tranquillità e spirito di gruppo per ottimizzare il lavoro svolto in settimana. Queste vicende sicuramente non aiutano, magari ritrovare la vittoria già sabato prima della sosta sarebbe un toccasana per cercare di uscire da questo periodo di appannamento e affrontare al meglio i prossimi impegni fino alla fine dell’anno.