La perturbazione che da giorni sta interessando la Campania continua a persistere sul territorio ed anche la costiera amalfitana e la penisola sorrentina continueranno ad essere colpite. Per questo motivo la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’attuale criticità (con scadenza alle 9 di domani mattina) fino alle 12 di domani domenica 10 novembre (quindi di ulteriori 3 ore) estendendola, a partire dalle 18 di oggi, anche alla zona 2 (Alto Volturno e Matese). Il livello di allerta resta Giallo.

Da questa sera si prevede un ulteriore allargamento delle precipitazioni, che potranno verificarsi in più punti del territorio e avere anche carattere di rovescio o temporale ed essere anche intense. Sono possibili raffiche di vento nei temporali. L’unica zona non inclusa nell’avviso è la 4 (Alta irpinia e Sannio).

I possibili rischi riguardano “Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); caduta massi in più punti del territorio.

Fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate per effetto della saturazione dei suoli”. Proprio a quest’ultimo aspetto, quello dell’accumulo di acqua nei terreni dovuto alle scorse precipitazioni, i tecnici invitano a prestare la massima attenzione anche in assenza di nuove piogge.

La Protezione civile raccomanda alle Autorità competenti di mantenere attive o porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico che alle sollecitazioni dei venti e del mare. Si raccomanda inoltre di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali diramate dalla Sala Operativa e dal centro Funzionale.