Calcio, non solo Napoli: ecco come stanno andando le altre campane tra Serie B e C

La situazione particolare che sta vivendo il Napoli ha un sicuramente focalizzato l’attenzione sulla squadra allenata da Carlo Ancelotti nelle ultime settimane. La vittoria in campionato manca dalla gara casalinga col Verona, giocata lo scorso 19 ottobre e le polemiche di questi giorni non hanno fatto altro che peggiorare la situazione: con il non irresistibile Genoa, infatti, ci si aspettava una reazione non arrivata e così il Napoli è attualmente al settimo posto, con tutte le dirette concorrenti che giocheranno quest’oggi.

I riflettori si sono, come detto, focalizzati sulla situazione degli Azzurri ma non è possibile trascurare quanto stia facendo di buono il Benevento di Pippo Inzaghi. Gli stregoni hanno pareggiato 1-1 con la Juve Stabia di Caserta, confermandosi stabilmente al primo posto del campionato di Serie B, a 4 lunghezze sul Crotone. Una sola sconfitta per i giallorossi, lo scorso 26 ottobre contro il Pescara, e un campionato eccezionale per ora.

Juve Stabia che è in piena lotta retrocessione, ma che ieri ha dimostrato contro il Benevento di avere carattere e voglia di rimanere nella serie cadetta. Zona caldissima della classifica, invece, per la Salernitana di Ventura, proveniente da una vittoria importante con la Virtus Entella e oggi impegnata nella sfida difficile di Cremona. Difatti i Granata si trovano a sole tre lunghezze dal Crotone secondo in classifica, con una gara in meno, ma con ben cinque squadre che li separano dai calabresi.

Momento non esaltante, invece, per le tre campane impegnate nel Girone C di Serie C. Casertana, Avellino e Cavese sono rispettivamente a quota 18, 14 e 13 punti e saranno impegnate in questo turno contro Reggina, Potenza e Catanzaro. Non sarà facile per la squadra di Campilongo contro il Catanzaro, ma c’è la voglia di invertire la rotta dopo le due sconfitte consecutive. Casertana che affronta l’imbattuta capolista in una sfida che si preannuncia affascinante.