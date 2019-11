Siamo giunti alla IX edizione dell’evento “Buon Compleanno Norman” organizzato da Vincenzo Astarita appassionato e instancabile cultore dello scrittore britannico Norman Douglas, autore che amò profondamente la nostra terra tanto da dedicare ad essa più di un libro, su tutti è da menzionare “La terra delle Sirene”, testo meraviglioso sia dal punto di vista stilistico che narrativo, che un trekker o un hiker, a mio modesto parere, dovrebbe sempre portare con sé quando decide di esplorare la penisola sorrentina essendo anche un’ottima guida dei luoghi. L’8 dicembre 1868 nasceva a Thüringen in Austria, da padre scozzese e madre per metà tedesca, Norman Douglas e a cavallo tra il 1° e l’8 dicembre si terranno una serie di iniziative per celebrare degnamente il genetliaco di questo raffinato scrittore d’Oltremanica, che riposa dal 7 febbraio 1952 a Capri suo paese d’adozione. Il primo appuntamento è previsto domenica 1° dicembre. Grazie alla disponibilità dei proprietari sarà possibile visitare la ” Casa degli spiriti“, ex buen retiro dello scrittore britannico, che sorge lungo il sentiero che conduce alla Baia di Ieranto, dove Douglas scrisse diversi capitoli di “La terra delle Sirene”. Alla visita seguirà una passeggiata in direzione di Ieranto dove è prevista una degustazione di olio prodotto nella proprietà del FAI. L’appuntamento per chi vorrà partecipare alla visita del 1° dicembre è alle ore 9.30 nella piazzetta del borgo di Nerano. La partecipazione è libera e gratuita, va invece prenotata, entro mercoledì 4 dicembre, la partecipazione al pranzo afrodisiaco che si terrà l’8 con raduno in Piazza di Torca, infine il 15 dicembre “Passeggiata d’autore” con il professor Renato Esposito con raduno alle 8:15 al porto di Sorrento.

info: 368 76 77 393 cell della guida-volontaria Vincenzo Astarita.

(nelle foto “Venere in cucina” e “La terra delle Sirene” di Norman Douglas, edizioni in italiano edite dalle “Edizioni La Conchiglia di Capri“).