Brutta caduta casalinga del Vico Equense

Gli azzuroro rimaneggiati si fanno rimontare e sono sconfitti

VICO EQUENSE-ECLANESE 1-2

MARCATORI: Carnicelli (rig.) 19’, Tammaro (E) 23’ p.t., Centani 22’ (E) s.t.

VICO EQUENSE: Munao, Savarese, Staiano, Gargiulo A., Esposito (dal 16’ s.t. Schettino), Gargiulo L., Sannino, Caiazza, Carnicelli, Arenella, Russo (dal 16’ s.t. Coppola). (Di Leva, Raganati, Coppola, Mottola, Celentano, Palumbo, Correale, Scala, Schettino). All.: Spano

ECLANESE: Asta, Frasciello, Annese, Sanginario, Grasso, Capone, Iannella, Centani, Calabrese (dal 27’ s.t. Cavotta), Tammaro. (Perriello, Colapaolo N., Colapaolo F., De Ioanna, Attanasio, Di Blasio). All.: Facchino

Arbitro: Coppola di Castellammare di Stabia (Scala-Poto)

Note: 50 spettatori. Espulso: Arenella per doppia ammonizione. Ammoniti: Grasso (E), Arenella (V). Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.

Brutto tonfo casalingo del Vico Equense che si fa rimontare e raggiungere in classifica dall’Eclanese. Spano in virtù delle assenze di Alfano (squalificato), Varriale, Imperato, Correale e De Iulio (tutti infortunati) ha confermato il giovane Russo in attacco ed il modulo 4-3-1-2. In difesa con il rientro di capitan Savarese, Esposito si è spostato al centro di fianco a Caiazza. Partita condizionata dal maltempo ed iniziata con 20’ di ritardo grazie agli addetti del Vico che si sono prodigati. Al 6’ miracolo di Asta su Carnicelli lanciato a rete da Alessandro Gargiulo. Al 19’ Vico avanti proprio con Carnicelli su rigore procurato da Arenella, atterrato da Sanginario su bel servizio di Savarese. L’ex della Palmese ha trasformato sicuro. Pari ospite a sorpresa con Tammaro, appena quattro minuti dopo, su frittata della difesa di casa causata anche dal forte vento a favore degli ospiti che ha poi limitato anche le offensive del Vico fino a fine primo tempo. Inizio ripresa senza cambi e con una sforbiciata alta di Carnicelli da dentro l’area. Spano ha provato a vincerla con Schettino e Coppola ma l’Eclanese colpisce su azione d’angolo con l’incornata vincente di Centani. Arenella si fa espellere per doppio giallo (il secondo per simulazione) ma il Vico si vede annullare al 43’ il gol del pari con Leonardo Gargiulo per un presunto fuorigioco (assolutamente da rivedere).

Fonte A.S.D Vico Equense 1958