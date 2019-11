Su Brochure Italia 2020 Positano e la Costa d’ Amalfi Ad annunciarlo oggi Central Holidays, sito di tour operator statunitense, per il lancio della sua nuova brochure Italia 2020 in cui compare anche la Costiera Amalfitana.

Celebrato per itinerari esperienziali esclusivi, Central Holidays nella nuova brochure con 100 pagine parla anche della Costiera amalfitana .

Central Holidays ha introdotto nuovi fantastici programmi che portano i viaggiatori a sperimentare i preferiti delle destinazioni popolari e i tesori fuori mano in tutto il paese.

Ecco uno sguardo ad alcune delle fantastiche nuove offerte presentate nella brochure 2020 Italia:

—Programma di viaggio Premier Escorted, Cartoline dalla Puglia e dalla Costiera Amalfitana

In questa piccola esperienza di gruppo, i viaggiatori esploreranno la Puglia, nota per le sue case a tetto conico chiamate “trulli” e trattorie all’aperto perfette per cenare all’aperto, per poi approfondire la Costiera Amalfitana, vantando alcune delle più iconiche vedute costiere italiane e profumate colline ricoperte di limone ideali per rendere famoso il limoncello della zona.

—Una vacanza culinaria esperienziale nella Food Valley e nelle auto veloci italiane

In questo nuovo programma di viaggio ispirato, i viaggiatori potranno assaporare la migliore cucina italiana con esperienze pratiche di degustazione che includono cibi celebri nella regione dell’Emilia Romagna del paese – come tortellini, prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano, e poi si rigenerano durante un tour privato pieno di azione di Maranello, comprese le visite al Museo Ferrari e alla pista di Fiorano.

—Fun per tutta la famiglia abbonda Family Fun a Venezia, Firenze e Roma

Una nuova aggiunta alla collezione di viaggi per famiglie dell’azienda, questa vacanza è piena zeppa di attività uniche ed emozionanti escursioni per tutte le età. Con questa serie di programmi, l’obiettivo di Central Holidays è rendere i viaggi in famiglia divertenti e gratificanti per l’intera famiglia e far sì che i figli o i nipoti dei viaggiatori si aprano a nuove esperienze mentre osservano da vicino alcune delle destinazioni più famose d’Italia.

—Un emozionante nuovo viaggio in treno, Italia in treno – Venezia, Firenze, Roma e Positano

In questo viaggio, i viaggiatori scopriranno i tesori d’Italia al proprio ritmo. Il programma di viaggio in treno indipendente porta i viaggiatori in alcune delle destinazioni di vacanza più iconiche e altamente richieste in Italia con molto tempo per esplorare a loro piacimento e sperimentare gli aspetti unici di ogni città e villaggio con il tempo di concentrarsi sulle proprie preferenze personali lungo la via.