Bologna, Sinisa Mihajlovic premiato dalla federazione serba come migliore allenatore dell’anno 2019!

La Federcalcio serba ha premiato Sinisa Mihajlovic come miglior allenatore dell’anno 2019, per aver “reso possibile l’impossibile”; lo scorso anno, infatti, la squadra rossoblu viaggiava verso la serie B quando fu affidata al tecnico serbo, che le fece ottenere 30 punti in 17 partite, portandola al decimo posto a fine campionato! “Persona dal DNA del vincitore”, in campo come nella vita, dopo essersi sottoposto al trapianto del midollo osseo, appena 4 giorni fa ed aver cancellato il suo giorno di riposo previsto per oggi, nel pomeriggio lo stacanovista allenatore si è presentato regolarmente in campo, per preparare la squadra felsinea, in previsione della partita di domenica prossima contro il Napoli.