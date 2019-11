Bologna, donna accoltellata sul Frecciarossa: è grave. Fermato l’aggressore: è l’ex fidanzato, addetto alle pulizie. Ferito un altro passeggero

Paura sul Frecciarossa Torino-Roma. Un uomo che lavora come operatore dei servizi di pulizie a bordo dei treni, ha accoltellato la sua ex fidanzata, anche lei dipendente della ditta esterna che effettua i servizi di ristorazione sui treni dell’Alta velocità.

L’uomo ha visto la sua ex e gli si è scagliato contro ferendo gravemente anche un passaggero che è intervenuto per difenderlo: entrambi sono stati compiti con numerosi fendenti prima che altri viaggiatori, con molto coraggio, riuscissero a fermare l’aggressore, poi consegnato alla Polfer di Bologna. Il treno era il Frecciarossa 9309 partito da Torino e diretto a Roma: la donna è stata portata intubata in gravi condizioni in ospedale.

L’aggressore è stato bloccato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione sotterranea alta velocità di Bologna, grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori. Il ferimento è avvenuto poco dopo le 10.30, tra le stazioni di Reggio Emilia Medio Padana e Bologna. Per aiutare i rilievi della scientifica il convoglio è stato condotto sul binario 11 in superficie, un binario di solito riservato al traffico interregionale.

L’uomo avrebbe visto l’ex fidanzata sul treno e questo lo avrebbe indotto all’assurdo gesto: estrarre un coltello a serramanico e pugnalare ripetutamente la donna.

La seconda persona rimasta ferita nell’aggressione risulta essere un passeggero. A quanto pare l’uomo sarebbe intervenuto per dividere la coppia e per difendere la donna accoltellata, ma è stato a sua volta colpito

Il 47enne, italiano, si trova in stato di fermo con l’ipotesi di reato di tentato omicidio. La donna gravemente ferita ha 41 anni ed è di Milano, mentre il passeggero che è stato colpito di striscio è un 44enne di Parma. A quanto risulta l’aggressore, che impugnava un piccolo coltello a serramanico, è stato immobilizzato dalle altre persone che erano presenti sul treno.

Sarà licenziato il 47enne addetto di una ditta di pulizie che in mattinata ha accoltellato e ferito una donna a bordo di un treno Frecciarossa. È la stessa Dussmann Service, azienda di Capriate San Gervasio (Bergamo) a riferire che si dissocia «senza riserve dal comportamento del dipendente» e che «tutte le pratiche necessarie al suo licenziamento immediato sono già state avviate».

leggo.it