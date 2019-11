Segnalazione di Maurizio Vitiello – BOOMing Contemporary Art Show a Bologna, dal 23 al 26.01.2020, durante Art Week.

Nasce BOOMing Contemporary Art Show:

a Bologna l’arte è in stato di “emergenza”

Bologna riesce a essere calamita a fine gennaio di ogni anno per l’arte contemporanea.

Una nuova promettente generazione di artisti è pronta a esplodere.

BOOMing Contemporary Art Show è la nuova fiera d’arte contemporanea, che si svolgerà a Bologna, durante l’Art-Week 2020, dal 23 al 26 gennaio 2020.

Una “deflagrazione” creativa che troverà spazio all’interno di DumBo, l’ex scalo ferroviario del Ravone, area rigenerata e condivisa da varie realtà sociali e culturali.

Protagonista, l’arte emergente, ma non in senso anagrafico: a emergere saranno i temi che si impongono all’attenzione del pubblico e, soprattutto, le personalità che “bucano” la superficie, ponendosi in evidenza.

Artisti che condividono un sentimento di emergenza, intesa come urgenza rispetto ai tempi moderni e al ruolo dell’arte.

Interpreti di un’arte necessaria, portatrice di cambiamento, che si pone criticamente di fronte a un’epoca acefala e dai ritmi disumani, asservita a un concetto di sviluppo inarrestabile.

Al timone di questa nuova manifestazione c’è Simona Gavioli, critico d’arte e curatore indipendente, già co-fondatrice ed ex direttrice di SetUp, la kermesse d’arte bolognese indipendente e collaterale ad Arte Fiera.

È lei il direttore artistico di BOOMing, affiancata, come organizzatore e producer, da Doc Creativity, una realtà che riunisce professionisti delle attività culturali e creative, parte della rete Doc, la più grande cooperativa italiana nel settore.

BOOMing Contemporary Art Show rivolge la sua attenzione a gallerie, associazioni e spazi di ricerca che mostrano particolare sensibilità nella selezione degli artisti, individuati in base a una compatibilità non solo estetica o funzionale al mercato.

Questa scelta valorizza, soprattutto, la sintonia di visione, l’intimità di un comune sentire, la capacità di rendere manifesta una realtà spesso taciuta in nome di una presunta convenienza.

Doc Creativity, organizzatore e producer

La creatività è al centro dell’azione di questa rete di professionisti delle attività culturali e creative che riunisce, tra gli altri, pittori, illustratori, fumettisti, makers, artigiani creativi e digitali, web designer, fotografi e audiovisivi.

Doc Creativity fa parte della rete Doc, la più grande cooperativa italiana nei settori dell’arte, della cultura, spettacolo, creatività e della tecnologia, con oltre 8.000 soci, 34 sedi in Italia e 1 neonata all’estero, a Parigi.

www.doccreativity.it

Spazio DumBO, location

Spazio di rigenerazione urbana condivisa, DumBO è un distretto culturale e sociale di quasi 40mila metri quadrati, che sorge negli spazi dell’ex scalo ferroviario Ravone di via Casarini 19 a Bologna.

Un’area dismessa è stata restituita a nuova vita, nella logica della collaborazione e della partecipazione tra pubblico e privato, in un’area strategica della città.

DumBO emerge dal suo passato, facendosi culla di arte e cultura: in questo contesto di cambiamento e rinnovamento ospita BOOMing, in nome di una profonda condivisione di intenti e sensibilità.

Info:

BOOMing Contemporary Art Show

DumBO – Via Casarini 19, Bologna

23 / 26 gennaio 2020

Opening: giovedì 23 gennaio, ore 20.00-24.00

info@boomcontemporaryart.com