Blog chiusi . Lello Acone a Massa Lubrense e Talepiano a Piano di Sorrento . Mentre il secondo era tenuto dall’avvocato Johnny Pollio, marito di Anna Iaccarino, ex consigliere di minoranza a Piano di Sorrento e una delle possibili candidato sindaco dopo Vincenzo Iaccarino che era preso di mira prima su Agorà poi per su questo blog col “clan di Bertoldo” , è stato molto agguerrito da denunce e inchieste , come la housing sociale a Sant’Agnello che ha fatto storia fra botta e risposta, ha finito le pubblicazioni questa estate annunciando un ritorno dalla vacanze che non c’è stato, senza spiegazioni. Il blog di Lello Acone ha pubblicato fino a questa mattina , probabilmente è stato il primo sito di informazione della penisola sorrentina dopo positanonews, che ha cominciato quindici anni fa a fare informazione e poi è uscito questo blog dell’amico Lello Acone, anche consigliere di maggioranza con Balduccelli, e Vico Equense online di Peppe D’Esposito, ora portavoce del sindaco Andrea Buonocore. Nessuno è diventato un giornale online come abbiamo deciso di fare noi, ma accompagnano tanti nelle loro letture quotidiane, non fanno inchieste, ne attacchi, eppure basta poco per far scattare la rabbia e le ritorsioni anche morali a quanto pare. Dispiace leggere queste note perchè evidenziano le pressioni che viviamo quotidianamente , gli auguriamo un presto ritorno con un abbraccio affettuoso. Come affettuosa è la foto che lo raffigura col casco in testa che deve indossare ogni mattina chiunque voglia fare informazione

Cari amici, da oggi queste pagine resteranno chiuse, ancora non so se in via definitiva, così come scritto nel titolo per stanchezza e tristezza.

Era da tempo che ci pensavo ma da qualche giorno ho deciso di fare questo passo. Sono stati tredici anni in cui giorno dopo giorno ero sempre più contento di avere ideato questo sito che partito in sordina in memoria di papà è diventato piano piano un punto di riferimento per i tanti massesi residenti e quelli sparsi per il mondo di prima o successiva generazione. E se vado sul sito di statistiche e leggo 2.177.000 viste e 3.012.000 pagine viste mi vengono i brividi. Su queste pagine è passato un piccolo periodo di storia massese, ho condiviso con Voi un po’ di tutto il bello, e qualche volta il brutto che succedeva nella nostra Massa. Su queste pagine, sempre più Vostre ho fatto mie le Vostre segnalazioni e per quel che ho potuto ho fatto in modo che trovassero riscontro. Ho condiviso Vostri momenti belli e da incorniciare che hanno raggiunto i nostri amici ai quattro angoli del mondo, ho parlato dei successi a casa e dall’altra parte del mondo di nostri concittadini che hanno fatto valere il Loro talento portando avanti il nome della nostra piccola Massa, ho condiviso alcuni momenti tristi e di addio ad amici diventati Angeli troppo presto, ho parlato delle imprese dei nostri studenti nella scuola e nello sport, dei nostri campioni sportivi italiani, europei e mondiali, ho parlato dei miei momenti felici e di quelli tristi, della mia “carriera” politica per la quale devo tutto al Dottor Mosca, prima in minoranza, poi bocciato con Il Punto e poi in maggioranza con Lorenzo al Quale sono grato per aver creduto in me.

Ma oggi ho deciso di chiudere queste pagine , sarò fatto male, darà che poi ci ripenso – solo gli stolti non cambiano idea – perché mi son fatto una malattia per non essere riuscito a portare un po’ di rispetto verso chi lavora sulla strada tutti i giorni da parte di automobilisti incivili in una piccola parte del nostro territorio.

Nell’ultima settimana sono stato male un paio di volte e non posso stare tutti i giorni a litigare con tutti e rompere Loro le scatole, devo prendere atto che si sia trattata di una battaglia persa e a volte con onestà bisogna alzare Bandiera Bianca. Non vorrei lasciarci le penne, l’altro giorno ho avuto paura che il momento fosse arrivato, in famiglia hanno ancora bisogno di me e sinceramente mi chiedo chi me lo fa fare, chi me lo fa fare di sprecare tempo, che non mi sarà più restituito, affetti e salute per chi forse non lo merita e probabilmente questa cosa farà pure piacere ai tanti che spesso offendono e denigrano pure su queste pagine. Non mi ritiro nei miei appartamenti, questo lo posso fare i reali, ma nella mia casetta affacciata su li Galli e me ne starò calmo e tranquillo in attesa che mi senta meglio senza vedere, senza sentire e senza dispiacermi

Grazie a Tutti Voi per avermi fatto sentire utile in questi anni e, spero ma non lo so, a presto. Al momento voglio rintanarmi nel lavoro e nella famiglia. Grazie. Vi Voglio bene