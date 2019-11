Blitz della Finanza in molti stabilimenti Fincantieri italiani, anche a Castellammare di Stabia. Indagini per sfruttamento di manodopera

Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza ha eseguito diversi blitz negli stabilimenti della Fincantieri in varie regioni italiane ed anche nella sede di Castellammare di Stabia. Circa 80 le perquisizioni effettuate nell’ambito di un’indagine per reati di sfruttamento della manodopera, corruzione tra privati, dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture false. A finire nel mirino 19 della polizia giudiziaria 19 imprese che operano nel settore della cantieristica navale subaffidatarie di lavori per conto di Fincantieri Spa oltre a 12 dirigenti e funzionari della stessa società. E’ stata inoltre eseguita un’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Venezia con la quale è stata disposta la misura degli arresti domiciliari per un cittadino bengalese ed il sequestro preventivo di oltre 200.000 euro per il reato di sfruttamento della manodopera Inoltre, nel medesimo contesto investigativo, nella mattinata odierna la Guardia di Finanza lagunare ha eseguito l’ordinanza con cui il Gip presso il Tribunale di Venezia ha disposto gli arresti domiciliari di un cittadino bengalese ed il sequestro preventivo di oltre 200.000 euro per il reato di sfruttamento della manodopera straniera, in particolare lavorati bengalesi ed albanesi retribuiti con il sistema della “paga globale”. In pratica nelle buste paga risultavano certificati i compensi spettanti in base al contratto nazionale, ma in realtà i dipendenti ricevevano un importo nettamente inferiore e non aveva diritto a ferie retribuite né ad altri compensi aggiuntivi. Per far sì che fosse garantita la corrispondenza tra gli importi riportati in busta paga e quelli realmente percepiti, venivano indicate alcune voci stipendiali fittizie ovvero un numero di ore lavorate inferiore a quelle realmente prestate. A quanto emerge le società subaffidatarie, per riuscire a termine i lavori nei tempi ristretti concordati, avrebbero impiegato un numero di dipendenti maggiore retribuendoli con il sistema della “paga globale”, conseguendo così un maggior compenso, parte del quale sarebbe stato retrocesso ai dirigenti di Fincantieri S.p.A.