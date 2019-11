Black Friday , in Campania oltre 800 mila consumatori Ma cosa è e perchè si chiama così?

Oggi venerdì 29 novembre, anche in Campania sarà Black Friday, la giornata dedicata alle promozioni negli esercizi commerciali che è diventata ormai un rito anche nella nostra Regione. Crescono le adesioni delle attività ed anche il numero dei consumatori. Secondo lo studio condotto da Swg per Confesercenti, sono circa 130mila le imprese della Campania che aderiranno all’iniziativa, circa il 25% di quelle totali (550mila). Saranno circa 10 i milioni di euro incassati da questi negozi e, secondo le stime dell’Osservatorio, 800mila saranno i consumatori che spenderanno nei giorni previsti. La spesa media, in Campania, è compresa tra i 93 e i 97 euro, qualcosa in meno rispetto alle medie nazionali (107 a persona).

“Il Black Friday si è ormai consolidato anche nella nostra Regione – commenta il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo – ed è una realtà a cui far riferimento. È un’opportunità importante anche per le nostre imprese e non solo per i consumatori che, in periodi di perenne crisi, aspettano le promozioni per spendere. Tuttavia ad avvantaggiarsene è soprattutto l’e-commerce, visto che arriva ad uno sconto del 50%, laddove i nostri negozianti applicano una promozione del 30% o al massimo del 40%. Inoltre la vicinanza con le festività natalizie e soprattutto con i saldi di gennaio non aiutano” .

Per quanto riguarda le preferenze di spesa nel periodo del Black Friday, in Campania , come in Italia, si spenderà soprattutto in prodotti tecnologici, indicati dal 48%. Seguono i prodotti di moda (il 32% rispetto al 29% del 2018), gli elettrodomestici (il 25% contro il 26% dello scorso anno), i mobili e prodotti per la casa (in calo dal 18% al 15%) ed infine i viaggi, in crescita (il 10%, era l’8% nel 2018). Il 50% dei consumatori sceglierà il web per acquistare i prodotti in promozione, tra il 15 e il 20% la percentuale di consumatori che in Campania sceglierà il negozio sotto casa. I restanti saranno attratti da entrambe le possibilità.

MA COSA E’?

Sconti eccezionali e promozioni vantaggiose sono quindi dietro l’angolo permettendo agli acquirenti, almeno per un giorno, di realizzare qualche sogno – o togliersi qualche sfizio – a basso o bassissimo prezzo. Ma cos’è esattamente il Black Friday, come nasce e perché si chiama così? Ecco qualche curiosità.

Il ‘venerdì nero’, negli Usa, sancisce il giorno d’avvio ufficiale dello shopping natalizio e la data cade esattamente all’indomani del giorno del Ringraziamento, ricorrenza che si festeggia il quarto giovedì di novembre. Sebbene la tradizione degli sconti speciali si sia consolidata solo fra gli anni Cinquanta e Sessanta, l’origine e primo esperimento in tal senso si deve alla catena di negozi Macy’s che nel 1924, e proprio il giorno successivo al Thanksgiving, organizzò una parata per festeggiare l’inizio degli acquisti per il Natale.Ma perché proprio ‘nero’? Due le ipotesi più accreditate finora. Da una parte la definizione deriverebbe dal congestionamento delle strade trafficate e paralizzate per la frenesia degli acquisti, dall’altra l’origine del nome si fa risalire alla modalità in cui i negozianti di un tempo usavano dividere per colore entrare e uscite dell’attività: rosso per i conti in perdita e nero per quelli in attivo.