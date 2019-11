Benevento, caos terremoto: evacuate le scuole. Quattro scosse avvertite anche ad Avellino e Salerno

Diversi episodi sismici preoccupanti si sono verificati in questi minuti a Ceppaloni, in provincia di Benevento, ma non solo. La prima scossa di magnitudo 3.2 è avvenuta a 3 km di profondità ed è stata avvertita sia nelle provincie di Avellino che Salerno. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, e si è verificato alle 10:27 seguito da una nuova scossa alle 11:27 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.06, 14.73 ad una profondità di 11 km. Dopo diversi minuti sono state avvertite due nuove scosse a preoccupare Benevento, ma anche tutta la Campania. Alle 12:15, infatti, è stato registrato un terremoto a San Leucio del Sannio (BN) con magnitudo 3.1 ad una profondità di 12km, mentre alle 12:35 circa, una scossa magnitudo 3.0 con 18 km di profondità. Addirittura la terra sembra continuare a tremare senza sosta, con i cittadini che avvertono lievi scosse ogni 10 minuti circa. Speriamo affinché si plachino questi terribili sciami sismici che da un mese ormai minacciano Calabria e Campania.

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.