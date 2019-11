Below 2020, un calendario sul mare per chi soffre la sete

Oggi mi piace segnalarvi l’uscita del – Calendario Below 2020 “12 Scatti” -, siamo alla 15esima edizione. L’Associazione “12 scatti” è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), nata dall’aggregazione spontanea ma consapevole, di persone accomunate dal desiderio di contribuire operativamente, anche con piccoli gesti, al benessere fisico e psico-sociale di persone vicine e lontane che vivono situazioni di disagio //tutto è iniziato da BELOW 2006 “12 scatti per l’Africa”, un calendario di immagini subacquee, ideato e curato da Stefano Calcabrini e sostenuto da Sergio Sarra, presidente del C.R.A. Acea che ha creduto nel suo progetto e lo ha finanziato sostenendo i costi di tipografia. Fin dall’inizio Stefano punta sulla condivisione e sulla totale trasparenza dell’iniziativa umanitaria volta a sostenere le popolazioni più sofferenti dell’Africa, la gente apprezza e i suoi sforzi vengono premiati. Oggi Stefano Calcabrini è presidente di 12 scatti Onlus. Insieme a lui altre 22 persone/amici, soci Fondatori/Ordinari dell’associazione e almeno altre 450 persone/amici che collaborano con lui e che lo aiutano a distribuire a costo zero il calendario BELOW “12 scatti per l’Africa”. Grazie ai fondi raccolti tramite il calendario, sino a Novembre 2019, sono stati già realizzati 135 pozzi per l’acqua potabile. Considerando che la media degli abitanti dei villaggi dove sono stati costruiti i pozzi è superiore alle 200 unità, si può affermare con certezza che più di 27.000 persone oggi hanno un punto di accesso all’acqua potabile che prima non avevano e questo è successo grazie ad un semplice calendario e ad un pizzico di buona volontà da parte di molte persone”. Questo è quanto riportato sul sito dai collaboratori dell’Associazione 12 scatti che vi invito a visitare: www.12scatti.org. Linkandovi al sito avrete anche la possibilità di acquistare il calendario o avere notizie sul collaboratore più vicino a voi che vi potrà fornire copie dello stesso. Il Calendario “Below 2020” è un calendario da parete, 46x33cm, su carta patinata con rilegatura a spirale, riporta 12 immagini di abitanti dei sette mari, come si usa dire, spettacolari amio modesto parere, realizzate da fotografi subacquei amici dell’associazione. Fra le dodici foto mi piace ricordare quella di un pesce istrice che ha elevato a sua dimora un barattolo di latta, fotografato da Francesco Ricciardi nei mari indonesiani; rappresenta perfettamente il momento storico e tragico che stanno vivendo i pesci di tutto il mondo sommersi dalla nostra spazzatura. Un ulteriore monito a fare meglio, a fare presto, a rimboccarsi le maniche per chi fra gli uomini patisce la fame e la sete ma anche per le creature che con noi abitano questo pianeta e hanno il sacrosanto diritto a vivere anche loro un’esistenza dignitosa.

a cura di Luigi De Rosa

(le foto nell’articolo sono tratte dal sito www.12scatti.org ; i fotografi di questa edizione 2020 sono: Franco Banfi, Settimio Cipriani, Andrea Pivari, Roberto Sozzani, Claudio Bertasini, Andrea Giulianini, Francesco Ricciardi, Francesco Turano, Stefano Calabrini, Denis Palbiani, Renee Grinnell Capozzola e Mirko Zanni. I pozzi sono stati realizzati nei villaggi Kombiolé-Idemtenga, Yasembaga-Peulh, Zorbimba-Yarcin, Balaghin, Moaga-Silmissin e Tamasgo.