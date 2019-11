Beccato con alcuni botti artigianali ad alto potenziale: denunciato un 18enne ad Amalfi

Nel corso dei festeggiamenti che durante la notte precedono i festeggiamenti di Sant’Andrea, patrono cittadino, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno “beccato” un giovane in possesso di alcuni botti confezionati artigianalmente. Il tutto è accaduto verso le ore 22.30, quando al transitare di una pattuglia dell’aliquota radiomobile sul lungomare, un ragazzo alla loro vista si è dato alla fuga: immediatamente i militari, nel frattempo scesi dal loro veicolo, hanno iniziato ad inseguirlo, bloccandolo poco dopo. Condotto in caserma per gli accertamenti del caso, il 18enne, incensurato, è stato trovato in possesso di 4 “cipolle” artigianali ed una batteria di fuochi, sempre fai da te, entrambi dall’alto potenziale offensivo. Per quanto accaduto il reo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di materiali esplodenti, per le valutazioni di competenza da parte dell’Autorità Giudiziaria.

“L’invito per tutti i giovani e meno giovani, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, è quello di non comprare fuochi d’artificio di dubbia provenienza, che potrebbero mettere a rischio la propria incolumità e delle persone che ci circondano”.