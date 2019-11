BATTIPAGLIA PAURA PER UN FULMINE NEL CAMPO DI CALCIO

(Fotogramma)

Due quindicenni sono finiti in ospedale in seguito alla caduta di un fulmine sul campo da gioco nel quale stavano rientrando per disputare il secondo tempo della partita tra Battipaglia calcio e Pasquale Foggia Academy del campionato regionale under 16. E’ accaduto a Battipaglia (Salerno), questa mattina. Gli accertamenti ospedalieri avrebbero escluso danni ai due adolescenti, che sono stati tenuti comunque sotto osservazione.

Il fulmine si è abbattuto sul campo a una distanza di 15 metri dai ragazzi, provocando un’onda d’urto che ha fatto cadere alcuni dei giovani calciatori.