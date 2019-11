Basket, ancora una vittoria per la Polisportiva Vico Equense

Ancora una vittoria per la Polisportiva Vico Equense che, tra le mura amiche, batte Capaccio Paestum con il risultato di 77-45. Con Gargiulo e Vitale ancora costretti ai box, la Polisportiva doveva dimostrare compattezza di gruppo e così è stato.

Pronti e via subito i vicani provano a dettare ritmo e si portano immediatamente avanti. Da sottolineare una grande schiacciata di Giuseppe D’angiolo servito da un assist perfetto di Aldo Accardi a seguito di un pick and roll. A fine primo quarto il punteggio è giadi 22-11. Vantaggio che nel corso del secondo quarto raddoppia passando dal + 11 al +23 sul punteggio di 45-22.

Gli ospiti proprio non ne hanno anche se, ad ogni minima distrazione vicana, provano ad infilarsi tentando sempre, però, timide rimonte che mai hanno avuto effetto. L’ultima frazione inizia con i locali avanti di 25 punti e coach Orazzo ne approfitta per ruotare tutti i giocatori a referto.

Coach Orazzo commenta così la prestazione: “Complimenti ai ragazzi, non era facile e perché noi venivamo da una settimana di allenamenti precari con infortuni vari e perché loro sono una buona squadra con buone individualità. Abbiamo giocato con una buona intensità in difesa e con lucidità e fluidità in attacco trovando con pazienza tiri in giusto timing, ma dobbiamo e possiamo migliorare ancora”.

Prossima appuntamento domenica sera al palazzetto di Sorrento per la sfida al Basket Sorrento di cui Coach Orazzo parla così: “Adesso ci aspetta la trasferta difficile di Sorrento, che è sempre un derby sentito da ambedue le squadre e tifoserie, con la speranza che sia una bella giornata di sport in campo e sugli spalti”.