Balotelli clamoroso! Grosso lo caccia dall’allenamento: “Mario vai, Mario vai…”

Scoppia il primo vero caso Balotelli da quando Mario è tornato in Italia. Oggi i primi segni di contrasto tra Balotelli e l’allenatore del Brescia campione del Mondo 2006 Fabio Grosso. L’attaccante è stato “cacciato” dall’allenamento pomeridiano di oggi. Questo il termine che usa il Giornale di Brescia, che racconta bene l’episodio visto che l’allenamento era a porte aperte: “Allenamento movimentato per il Brescia questo pomeriggio a Torbole. L’allenatore ha infatti allontanato Mario, apparso particolarmente nervoso. Erano le ore 16 quando Grosso ha gridato «Mario vai, Mario vai!». Balotelli si è diretto subito verso lo spogliatoio da dove è uscito alle 16.16 per far ritorno a casa sgommando con la propria auto. La squadra ha finito l’allenamento, che era iniziato alle 15, alle 16.30″.

Sintomi di una nuova “balotellata”? Intanto Supermario è a rischio convocazione per Roma – Brescia del prossimo turno di Serie A.