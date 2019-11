Bahia arriva a Positano, cena con lo chef Andre Cherquer al Ritrovo. La bellezza del cuore del Brasile nella perla della Costiera amalfitana . Il noto e famoso chef brasiliano, in Costiera amalfitana e in Campania per approfondire il rapporto con la cucina italiana, cucinerà con lo chef Salvatore Barba che sta riscuotendo molto successo con la sua cucina e le sue apprezzatissime coocking class. Insomma un pò di atmosfera di Sud America che porterà allegria al borgo di Montepertuso.

🇧🇷SERATA BAHIANA CON LO CHEF Andre Chequer🇧🇷

MENÙ

ENTRADAS

°Acaraje acompanhado de Vatapa e vinagrete

°Polpetta di fagioli e cipolla pestata e fritta accompagnata da purea di Vatapa e vinaigrette di pomodoro cipolla e olio piccante

°Caldinho de camarao com farina di mantioca

°Brodo con gamberetti e farina di tapioca

°Camarao empanado no vatapa e tapioca com molho lambao

°Gambero impanato in purea di pane e farina di tapioca con

salsa pomodoro e olive semipiccanti

°Siri catado com farofa de amendoim

°Polpa di granchio pestato con farina di arachidi