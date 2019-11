Babbo Natale quest\'anno la slitta la parcheggia nella Casina Vanvitelliana!

Bacoli (NA) – Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha firmato un protocollo d’intesa con dodici realtà associative del territorio che saranno coordinate dalla Proloco cittadina, questo permetterà l’apertura notturna della Casina Vanvitelliana a turisti e visitatori locali. Un motivo in più dunque per visitare questo splendido territorio durante le festività natalizie. I lavori di allestimento natalizio che interessano il Parco Vanvitelliano del Fusaro sono infatti a buon punto. L’iniziativa prevedeva che il parco fosse addobbato con luminarie coloratissime in vista della festività del Natale entro il 15 novembre, per donare un’atmosfera calorosa e magica ad un luogo che già di suo si presenta in tutta la sua straordinaria bellezza. La notizia di questa proposta ha già riscosso una quantità di commenti positivi da parte di molti residenti e non, che non vedono l’ora di visitare di notte il Real Sito Borbonico, voluto da Ferdinando IV di Borbone, illuminato a festa.

a cura di Luigi De Rosa

(le foto nell’articolo sono d’archivio)