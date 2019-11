Avviso ai cittadini da parte del Comune di Ravello sui guasti elettrici in varie zone del territorio

Il Comune di Ravello, sulla sua pagina Facebook, ha comunicato che, a causa dei violenti temporali dei giorni scorsi, si registrano diversi ed importanti guasti sul territorio Comunale, in particolare su Via della Repubblica (comprese le strade pedonali interne), Castiglione e Sambuco.

Gli interventi di ripristino sono in corso e continueranno anche nei prossimi giorni, ad occuparsene la ditta Enel Sole. Il Comune confida nella collaborazione dei cittadini in questa situazione di disagio.