AUGURONI A GIGI RIVA CHE COMPIE 75 ANNI UN GOLEADOR D’ALTRI TEMPI INDIMENTICABILE

Domani, 7 novembre, Gigi Riva compie 75 anni.

Il bomber rossoblù è nel cuore di tutti i sardi. Non solo come icona del calcio, ma come personaggio, amato e rispettato. Nell’intervista di Enrico Pilia, su L’Unione Sarda di domani, anche il forte incoraggiamento rivolto al Cagliari di Maran: ”Questa squadra – ha detto – ha la stoffa e il cuore per restare tra le prime della classe”.

L’intervista completa sul quotidiano domani in edicola.

Gigi Riva

Ex calciatore