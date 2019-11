Atrani, il manifesto di Mani Pulite sull’attività consiliare. Cretella: “esiste una opposizione seria e costruttiva”

Un manifesto firmato dal Movimento Politico Mani Pulite è stato affisso nelle strade cittadine di Atrani. Andrea Cretella, unico consigliere del gruppo di minoranza sorto circa tre mesi, dopo aver lasciato a sorpresa Atrani Unita, ha comunicato le proprie attività consiliari condotte per dovere di “trasparenza e correttezza”, elencandole in 31 punti tra richieste ed esposti (vedi foto sotto per il manifesto integrale), includendo anche interrogazioni indirizzate al sindaco Luciano De Rosa e rimaste non risposte. Queste ultime, secondo Cretella, sono rimaste letta morta nonostante siano decorsi i termini previsti dal regolamento del consiglio comunale, insieme a molte delle richieste realizzate, che sono tutt’ora inevase.

“Quindi il sindaco di cosa si lamenta e si preoccupa… che oggi esiste una opposizione seria e costruttiva, – scrive Cretella – che controlla assiduamente e scrupolosamente l’operato della Amministrazione Comunale? E’ stato bello e comodo amministrare per cinque anni senza opposizione e senza controllo… Il Sindaco dimentica la sua opposizione di denunce, esposti, manifesti fatta all’amministrazione guidata da Nicola Carrano… Si porta a conoscenza che l’Amministrazione Comunale, forse… preoccupata dall’azione di controllo degli atti amministrativi, con determina n. 202 del 8.11.2019 si è cautelata con una polizza assicurativa per eventuali responsabilità Civili, dal costo di 3240,00 annui soldi dei cittadini Atranesi…”